129 players named to WCHA All-Academic Team

There are 129 honorees on this season's WCHA All-Academic Team that was released on Tuesday, Feb. 14.

To receive the honor, players must have completed one season of eligibility at their current institution and have a grade-point average of at least 3.0 on a 4.0 scale in their previous two semesters or three quarters of college.

Bemidji State led the conference with 19 honorees. Minnesota, Minnesota State University-Mankato and Ohio State have 18 each. Minnesota Duluth has 16 honorees followed by St. Thomas (14), St. Cloud State and Wisconsin (13 apiece).

Here are the honorees for each institution:

BEMIDJI STATE

Ella Anick, So., Defense, Hermantown

Shelby Breiland, So., F, Red Lake Falls

Makenna Deering, So., D, South St. Paul

Abby DeLaRosa, Sr., D, Hugo

Calli Forsberg, Jr., F, Devils Lake, N.D.

Kendra Fortin, So., D, Thunder Bay, Ontario

Hannah Hogenson, Jr., G, Anchorage, Alaska

Reece Hunt, Sr., F, Nelson, British Columbia

Taylor Larson, So., D, Brainerd

Khloe Lund, Jr., D, Thief River Falls

Taylor Nelson, So., D, Jr., F, Carlton

Kayla Santi, Jr., F, Roseau

Gabbie Smith, Jr., F, Brainerd

Anika Stoskopf, Jr., F, Roseau

Abbie Thompson, So., G, Forest Lake

Adriana Van de Leest, So., D, Kelowna, British Columbia

Claire Vekich, So., F, Coleraine

Alyssa Watkins, So., F, Hermantown

MINNESOTA

Abigail Boreen, Fifth-year, F, Somerset, Wis.

Taylor Heise, Fifth-year, F, Lake City

Peyton Hemp, So., F, Andover

Crystalyn Hengler, Fifth-year, D, Eden Prairie

Ella Huber, So., F, Northfield, Ill.

Olivia King, Sr., G, Garrison

Sadie Lindsay, So., F, Minnetonka

Abbey Murphy, So., F, Evergreen Park, Ill.

Maggie Nicholson, Jr., D, Minnetonka

Savannah Norcross, Fifth-year, F, Lynn, Mass.

Emily Oden, Fifth-year, F, Edina

Gracie Ostertag, Fifth-year, D, Shakopee

Catie Skaja, Fifth-year, F, New Prague

Skylar Vetter, So., G, Lakeville

Audrey Wethington, Jr., F, Edina

Madeline Wethington, Sr., D, Edina

Emily Zumwinkle, So., D, Excelsior

Grace Zumwinkle, Fifth-year, F, Excelsior

MINNESOTA DULUTH

Taylor Anderson, Grad., F, Eagan

Hanna Baskin, So., D, Excelsior

Ashton Bell, Fifth-year, D, Deloraine, Manitoba

Katie Davis, Jr., F, Boise, Idaho

Maggie Flaherty, Grad., D, Lakeville

Brenna Fuhrman, So., D, Farmington

Kylie Hanley, Fifth-year, F, Minnetonka

Gabbig Hughes, Grad., F, Lino Lakes

Nina Jobst-Smith, Jr., D, North Vancouver, British Columbia

Jenna Lawry, So., F, Lindstrom

Anneke Linser, Fifth-year, F, Lino Lakes

Mannon McMahon, Sr., F, Maple Grove

Mary Kate O'Brien, So., F, Wilbraham, Mass.

Emma Soderberg, Grad., G, Jarved, Sweden

Taylor Stewart, Sr., D, Rochester

Clara Van Wieren, Jr., F, Okemos, Mich.

MSU-MANKATO

Charlotte Akervik, Sr., D, Eau Claire, Wis.

Lauren Barbro, Jr., G, Loudonville, N.Y.

Jessia Boland, So., F, Northfield

Brooke Bryant, Sr., F, Linden, Calif.

Claire Butorac, Sr., F, Andover

Danielle England, Sr., F, South Lyon, Mich.

Calla Frank, Sr., G, Hugo

Shelbi Guttormson, So., D, Moorhead

Lyndsey Howard, Sr., D, Savage

Emerald Kelley, Jr., G, Hastings

Kelsey King, Sr., F, Elk River

Sydney Langseth, Jr., F, Eden Prairie

Madison Mashuga, Jr., F, Andover

Jamie Nelson, Jr., F, Andover

Alexis Paddington, So., F, Thunder Bay, Ontario

Jayden Seifert, So., D, Farmington

Taylor Wemple, Sr., D, Maplewood

Anna Wilgren, Sr., D, Hudson, Wis.

OHIO STATE

Lauren Bernard, Sr., D, Madison, Ohio

Brooke Bink, Sr., F, Escanaba, Mich.

Madison Bizal, Grad., D, Elk River

Riley Brengman, Jr., D, China, Mich.

Jenna Buglioni, Jr., F, Port Moody, British Columbia

Jennifer Gardiner, Sr., F, Surrey, British Columbia

Teagan Grant, Sr., D, New Liskeard, Ontario

Jamie Grinder, So., D, Richmond, British Columbia

Hadley Hartmetz, Sr., D, Phoenixville, Pa.

Kenzie Hauswirth, Sr., F, Farmington

Sophie Jacques, Grad., D, Toronto, Ontario

Raygan Kirk, Sr., G, Ste Anne, Mantioba

Quinn Kuntz, Sr., G, Warroad

Paetyn Levis, Grad., F, Rogers

Emma Maltais, Grad., F, Burlington, Ontario

Ramsey Parent, Sr., F, Blaine

Gabby Rosenthal, Grad., F, Blaine

Amanda Thiele, Jr., G, Milford, Mich.

ST. CLOUD STATE

Allie Cornelius, Fifth-year, F, St. Cloud

Olivia Cvar, Sr., F, Stonewall, Manitoba

Taytum Geier, Grad., D, Verona, Wis.

Emma Gentry, Jr., F, Alpena, Mich.

Allison Green, Jr., F, Anchorage, Alaska

Courtney Hall, Sr., F, South Lyon, Mich.

Klara Hymlarova, Sr., F, Opava, Czech Republic

Taylor Lind, Sr., F, Shaunavon, Saskatchewan

Devyn Millwater, So., D, Victoria, British Columbia

Jenniina Nylund, Fith-year, F, Pietarsaari, Finland

Karlie Ries, Sr., G, Sleepy Eye

Chace Sperling, So., D, Theodore, Saskatchewan

Grace Wolfe, So., D, Owatonna

ST. THOMAS

Maija Almich, Sr., F, Lino Lakes

Luci Bianchi, Sr., F, Bloomington

Maddy Clough, So., D, Andover

Alexa Dobchuk, Sr., G, Eden Prairie

Jenna Hartung, Sr., F, Burnsville

Emma Larson, Sr., D, Maple Grove

Isabel Lippal, Jr., D, Woodbury

Saskia Maurer, So., G, Rothenbach, Switzerland

Allie Monrean, Sr., F, Anchorage, Alaska

Alli Pahl, So., D, Medicine Hat, Alberta

Brieja Parent, Jr., F, Forest Lake

Abby Promersberger, So., F, Fargo, N.D.

Anna Solheim, Grad., F, Shoreview

Nicole Vallario, So., D, Lugano Switzerland

WISCONSIN

Natalie Buchbinder, Grad., D, Fairport, N.Y.

Britta Curl, Sr., F, Bismarck, N.D.

Lacey Eden, So., F, Anapolis, Md.

Chayla Edwards, Sr., D, Cleveland, Ohio

Jane Gervais, So., G, Valcourt, Quebec

Katie Kotlowski, Jr., D, Warroad

Cami Kronish, Sr., G, New York, N.Y.

Nicole LaMantia, Grad., D, Wayne, Ill.

Casey O'Brien, Jr., F, Milton, Mass.

Marianne Picard, Fr., F, Repentigny, Quebec

Grace Shirley, Sr., F, Saskatoon, Saskatchewan

Mayson Toft, Jr., D, Lowry

Sarah Wozniewicz, So., F, Cochrane, Alberta

Note: Hometowns listed without state, province or country are located in Minnesota.